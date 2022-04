Mit über 1,6 Promille in Jettingen-Scheppach hinter dem Steuer

NRW-Innenminister: Alkohol-Blutproben abschaffen ARCHIV - Bei einer männlichen Person wird am 04.02.2005 bei einer Polizeikontrolle auf der Bundesstraße 10 an der Rheinbrücke Karlsruhe ein Alkoholtest mit einem Gerät durchgeführt, dass den Alkoholgehalt im Atem misst. Blutproben bei Verkehrssündern sollten nach Ansicht des nordrhein-westfälischen Innenministers Ingo Wolf (FDP) abgeschafft werden. «Der Atemalkoholtest ist eine gute Alternative zur Blutprobe», sagte Wolf der Nachrichtenagentur dpa in Düsseldorf. In allen anderen europäischen Ländern außer der Schweiz sei die Blutentnahme schon lange nicht mehr die Regel. Wolf forderte die in Hamburg tagende Justizministerkonferenz auf, «ihre unsinnige Blockade bei der Abschaffung standardmäßiger Blutproben bei Alkoholsündern aufzugeben». Foto: Uli Deck +++(c) dpa - Bildfunk+++

Foto: Uli Deck, dpa (Symbolbild)