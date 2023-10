Jettingen-Scheppach

vor 17 Min.

Das Sportgeschäft Bigelmayr macht nach 35 Jahren zu

Plus Christina und Paul Bigelmayr haben einst mit dem Verkauf von Sportartikeln im eigenen Wohnhaus in Freihalden begonnen. Was jetzt aus dem Geschäft wird.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Im Januar haben die zwei noch das 35. Jubiläum gefeiert. Ende des Jahres soll aber Schluss sein. Dann schließen Christina und Paul Bigelmayr die Türen zum gleichnamigen Sportgeschäft in Freihalden für immer. Ab sofort läuft der Räumungsverkauf. Viel Leidenschaft und Herzblut hat das Ehepaar in mehr als drei Jahrzehnten in den Betrieb gesteckt, vom Ein- und Verkauf bis hin zum Rundum-Skiservice alles gestemmt und sich einen Namen über die Landkreisgrenzen hinaus erarbeitet. Aus Altersgründen wollen die zwei jetzt damit aufhören, Skistiefel oder Bergschuhe an den Mann oder die Frau zu bringen – und diese lieber selbst wieder verstärkt schnüren.

Sport war schon immer eine Passion der Bigelmayrs. Egal ob Fußball, Wandern oder Tennis, beide waren mit Feuereifer dabei. Warum also nicht aus einem Hobby einen Beruf machen, dachte sich Christina Bigelmayr vor 35 Jahren. Damals wollte die gelernte Industriekauffrau nach der Geburt ihrer zwei Kinder wieder in einen Job einsteigen, am liebsten aber in einen, bei dem sie ihren Kleinen nahe war. Am besten ging das im eigenen Haus in Freihalden. Die obere Etage, die ohnehin leer stand, wurde kurzfristig in ein Mini-Sportgeschäft auf 30 Quadratmetern umgewandelt.

