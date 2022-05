Jettingen-Scheppach

Unbekannte treten in Jettingen-Scheppach einen Außenspiegel ab

Die Polizei sucht nach Personen, die in Scheppach an einem Auto einen Außenspiegel abgetreten hatten.

Die Polizei in Burgau sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Jettingen-Scheppach. Dort wurde an einem Auto mutwillig ein Außenspiegel abgetreten.