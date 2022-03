Kammeltal

vor 32 Min.

Dorfladen Ettenbeuren: Von gestohlener Ape Paul fehlt weiter jede Spur

Plus Seit einigen Tagen fehlt das Fahrzeug, das im Kammeltal liebevoll "Paul" genannt wird. Wie die Mitarbeiterinnen des Dorfladens jetzt das Essen ausliefern.

Von Sophia Huber

In der Dorfgemeinschaft im Kammeltal wird seit über einer Woche ein Mitglied besonders vermisst. Von "Paul" fehlt jede Spur. Dabei handelt es sich um einen treuen Begleiter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Dorfladens in Ettenbeuren. Paul, so wird das dreirädrige blaue Kleinkraftrad der Marke Piaggio im Kammeltal liebevoll genannt, wurde irgendwann zwischen Freitag, 25. Februar, und Montag, 28. Februar, aus dem Hof des Dorfladens geklaut. Die Polizei und die Mitarbeitenden des Ladens suchen immer noch nach Hinweisen.

