Polizei sucht Zeugen für Sachbeschädigungen und zwei Unfallfluchten

An einer Kapelle nahe Unterrohr gab es Sachbeschädigungen, in Kemnat und Jettingen-Scheppach Unfallfluchten. Wer hat Beobachtungen gemacht?

Im Zeitraum von Freitag bis Montag wurden im Umfeld der Maria-Hilf-Kapelle in Unterrohr mehrere Gegenstände beschädigt. Der Eimer einer Hundetoilette wurde heruntergebogen, mehrere Begrenzungspfosten und Hinweisschilder wurden aus dem Boden gerissen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Maschendrahtzaun in Kemnat angefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Maschendrahtzaun eines Anwesens in der Hagenrieder Straße in Kemnat von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Die bislang unbekannten Personen fuhren weiter, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern.

Auto in Jettingen-Scheppach angefahren

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagnachmittag wurde ein silberner Mercedes, der in der Weberstraße in Jettingen geparkt war, von bisher unbekannten Personen mit einem Fahrzeug an der linken Seite angefahren und beschädigt. Die Unfallverursacher hinterließen keine Nachricht und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugenhinweise zu den Taten erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)