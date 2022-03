Sorgenkind Kammeltaler Kindergarten: Eröffnung erst im Herbst

Plus Welchen Grund der verzögerte Abschluss der Sanierung im Wettenhauser Kloster hat und welche Probleme er mit sich bringt. Zudem steht eine Straßensperrung bevor.

Beim Großprojekt der Gemeinde Kammeltal kommt es zu einer überraschenden Verschiebung des geplanten Eröffnungstermins: Der Kneipp-Kindergarten im Kloster Wettenhausen wird nicht wie geplant Ende April fertig. Stattdessen verzögert sich das Bauwerk bis zum Herbst. Auslöser ist laut Bürgermeister Thorsten Wick ein Fehler in der elektrischen Anlage. Mit dieser äußerst unangenehmen Nachricht wartete der Rathauschef am Ende der Gemeinderatssitzung auf.