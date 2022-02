Wettenhausen

Kinder sollen im April in den sanierten Kindergarten in Wettenhausen umziehen

Plus Noch ist im Klosterhof Wettenhausen eine Baustelle. Doch schon bald sollen hier die Kinder wieder in ihre Kita einziehen. So kommt die Sanierung voran.

Von Wolfgang Kahler

Eines der größten Hochbauprojekte der Gemeinde Kammeltal biegt langsam auf die Zielgerade ein. Sechs Jahre nach dem ersten Standortbeschluss soll der Nachwuchs im April in den sanierten und umgebauten Kneipp-Kindergarten in Wettenhausen einziehen. Über den aktuellen Stand des 2,6-Millionen-Euro-Projekts im Kloster hat sich der Gemeinderat bei einem dazu extra angesetzten Ortstermin informiert.

