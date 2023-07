Kinderfest Leipheim 2023: Programm, Termine und Geschichte

Das traditionelle Kinderfest in Leipheim findet auch 2023 wieder statt. Alle Infos rund um Termine, Programm und Geschichte des Fests finden Sie hier.

Umzüge, Festspiele, Kinderzelte, Fahrgeschäfte und natürlich Live-Musik – das historische Kinderfest in Leipheim hat ein vielfältiges Programm angekündigt. Das Kinderfest soll kein „normales“ Volksfest mit Rummelplatz und Bierständen sein, auch wenn diese damals wie heute dazu gehören. Einen Überblick über den Termin, das Programm und die Geschichte des Fests finden sie hier.

Kinderfest Leipheim 2023: Termin

Das Leipheimer Kinderfest hat eine jahrhundertelange Tradition. Auch 2023 wird das Fest wieder organisiert. Vom 8. Juli 2023 bis zum 10. Juli 2023 findet das Kinderfest statt.

Programm beim Kinderfest Leipheim 2023

An den vier Tagen Kinderfest ist für jede Menge Programm gesorgt. Auch wenn das eigentliche Fest erst am Samstag, dem 8. Juli 2023, startete, war der Festauftakt bereits am Freitag um 19 Uhr. An den anderen Tagen hat das Kinderzelt von 15.30 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Von Hüpfburg über Carts bis hin zu einer Rollenrutsche – hier dürfte für die meisten etwas dabei sein. Der Festplatzbetrieb endet um 1 Uhr und das Barzelt schließt um 2 Uhr. Hier finden Sie das genaue Programm auf einen Blick:

Freitag, 7. Juli 2023:

19 Uhr: Festauftakt

Samstag, 8. Juli 2023:

14 Uhr: Dankgottesdienst mit dem Posaunenchor

15 Uhr: Bieranstich

16 & 18 Uhr: Lary - der Zauberer mit dem roten Schuh

20 Uhr: Unterhaltungsmusik mit "The Heimatdamisch"

Sonntag, 9. Juli 2023:

ab 12.30 Uhr: Festzug von der Schule auf den Festplatz

13.45 Uhr bis 15 Uhr: Festspiele /Tänze der Schüler auf dem Sportplatz

15 Uhr: Unterhaltungsmusik mit dem Blasorchester Kirchheim

15.30 bis 18.30 Uhr: Kinderschminken

16 & 17.30 Uhr: Lary - der Zauberer mit dem roten Schuh

17 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Leipheim

19 Uhr: Abendfestzug vom Sportplatz zum Schlosshof

19.30 Uhr: Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Langenau

Montag, 10. Juli 2023:

14 Uhr: Festzug von den Schulen zum Festplatz mit anschließender Wiederholung der Festspiele auf dem Festplatz

mit anschließender Wiederholung der auf dem 15.30 bis 18.30 Uhr: Kinderschminken

16.15 & 17.30 Uhr: Kasperletheater mit dem Puppenspiel Thomas Fischer

bis 18.30 Uhr: Unterhaltungsmusik mit der Stadtkapelle Leipheim

19 Uhr: Unterhaltungsmusik mit dem Musikverein Niederstotzingen

Die Geschichte des Kinderfests in Leipheim

Auch wenn das Kinderfest in Leipheim ein Freudenfest ist, hat es einen tragischen historischen Hintergrund. 1815 brach der Vulkan Tambora auf der indonesischen Insel Sumbava aus. Neben verheerenden Folgen für Indonesien, spürte man auch in Nordamerika und Europa die Folgen des Ausbruchs. Im Jahr 1816 kam es aufgrund dessen zu einem "Jahr ohne Sommer".

Missernten und die gestiegene Sterblichkeit unter Nutztieren erhöhte Getreidepreise und schließlich sorgten auch noch Überschwemmungen bis ins Jahr 1817 hinein für die schlimmste Hungersnot des 19. Jahrhunderts. Auch Leipheim war schwer betroffen und gründete als Dank für die überstandenen Hungerjahre das Kinderfest. 2017 wurde das Kinderfest zum 200 Mal gefeiert. Unterbrechungen des jährlichen Rituals gab es nur wenige, meistens waren diese kriegsbedingt.