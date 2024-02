17-Jährige baut Unfall mit Leichtkraftfahrzeug

Eine 17-Jährige ist bei Kötz mit einem auf 45 km/h beschränkten Auto unterwegs. Sie bemerkt nicht, dass vor ihr ein Fahrzeug bremst und fährt auf.

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagmittag auf der B16 in Fahrtrichtung Ichenhausen gekommen. Laut Polizei wollte ein 52-Jähriger mit seinem Auto von der Bundes- in die Hauptstraße abbiegen und verlangsamte daher seine Geschwindigkeit.

Eine nachfolgende 17-Jährige, die mit einem auf 45 km/h beschränkten sogenannten Leichtkraftfahrzeug unterwegs war, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 52-Jährigen auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. (AZ)