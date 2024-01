Kötz

vor 34 Min.

Bauausschuss in Kötz sucht nach neuem Standort für Mobilfunkmasten

Plus Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone war an die Gemeinde Kötz herangetreten, um nach einem besseren Standort für die Funkstation zu suchen.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Schnee und Eisglätte lassen selbst in Kötz, wo in der Regel die Zuhörerstühle immer belegt sind, das Interesse an der Kommunalpolitik erlahmen. Der Bauausschuss war unter sich, als er über einen möglichen Mobilfunkmast in Großkötz diskutierte. Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone war an die Gemeinde herangetreten wegen eines neuen Standorts. Der bisherige Standort in Großkötz ist laut Beschlussvorschlag der Verwaltung nicht zukunftsfähig.

Art und Umfang der Funkstation hängen vom konkreten Standort innerhalb des Suchkreises ab. Bürgermeisterin Sabine Ertle wertete es als sehr positiv, dass bei der Gemeinde angefragt werde. Mögliche kommunale Gebäude im Suchkreis sind das Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft, das Gründerhaus oder der Kinderhort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen