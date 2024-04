Das Blasorchester Kötz zelebriert Ostern als Hochfest der Musik

Große Emotionen beim letzten Konzert der scheidenden Dirigentin am Ostersonntag. Langjährige Musikerinnen und Musiker wurden an diesem Abend geehrt.

Das Blasorchester Kötz hat wie alljährlich zu seinem beliebten Osterkonzert geladen. Seit fast vier Jahrzehnten ist diese Veranstaltung am Ostersonntag eine schöne Tradition in der Gemeinde, die sich aufgrund ihrer musikalischen Vielfältigkeit gerne auch als gelebtes Musikdorf Kötz sieht. Das Konzert bot auch einen würdigen Rahmen für die Auszeichnung langjährig aktiver Musikerinnen und Musiker - und war der letzte große Auftritt mit der scheidenden Dirigentin.

Nur zu gerne ließ sich das zahlreich erschienene Publikum in einer frühlingshaft geschmückten Günzhalle in die unerschöpfliche und faszinierende Welt der Musik entführen. Vereinsvorsitzender Ulrich Stöckle kündigte ein vielversprechendes Konzertprogramm an. Den beiden musikalischen Leiterinnen Katrin Hackl und Jasmin Zimmer gelang es dann exzellent, ihre Orchester in Höchstform zu bringen und sich mit musikalischer Hingabe zu präsentieren.

Die jüngsten Musiker eröffnen den Konzertabend in Kötz

Temperamentvoll eröffnet wurde der Konzertabend durch die Jüngsten der Schülerkapelle und die erprobteren Älteren des Jugendorchesters, jeweils unter der Leitung von Katrin Hackl. Bravourös präsentierte der Musikernachwuchs dabei jugendliche Leichtigkeit und begeisternde Spielfreude. Erfrischend sympathisch waren auch die von den Kindern und Jugendlichen selbst verfassten Moderationen zu den jeweiligen Vorträgen. Besondere Anerkennung fand, mit seinen modernen und feurigen Rhythmen, das Solostück „Latin Woods“ der vier Klarinettistinnen Marie Geiger, Carolin Stöckle, Sophie Waldmann und Lina Wolf.

Danach gehörte die Bühne dem Blasorchester mit Jasmin Zimmer am Dirigentenpult. Ein sehr emotionaler Moment für die Orchestermitglieder und ihre musikalische Leiterin, die aufgrund einer beruflichen Veränderung ihr erfolgreiches Engagement in Kötz im Laufe des Jahres beenden wird. Umso größer war daher die gemeinsame Motivation, diesen letzten großen Auftritt zu einem unvergesslichen Meisterstück werden zu lassen.

Eindrucksvolles Programm beim Blasorchester Kötz

Die tiefe religiöse Bedeutung von Ostern hat viele Komponisten zu großartigen Werken animiert. So glich die erlesene Auswahl der Konzertstücke einer feierlichen Einladung, über die österliche Botschaft nachzudenken. Diesen Konzertgenuss begleitete Markus Keller mit einer gefühlvollen Moderation. In seiner Komposition „Spirit of Life“, verdeutlicht Meindert Boekel einfühlsam, wie nach Schicksalsschlägen Hoffnung und Lebensmut wiederkehren können. Dem Blasorchester gelang es dabei eindrucksvoll, den Konzertbesuchern diese neu gefundene Lebensenergie zu demonstrieren. Die folgenden drei Sätze von Ryan Nowlins „As We Forgive“ beschreiben eine unvergesslich inspirierende musikalische Geschichte. Mit „Phoenix Ascending“ von Rossano Galante stellte sich das Orchester der nächsten Herausforderung und meisterte sie. Imposant war auch der Schluss des offiziellen Konzertprogramms, den die Musikerinnen und Musiker mit viel Gefühl und Herz beim mitreißenden Rockmedley aus „Tanz der Vampire“.

Langanhaltender Applaus war dann Lohn für alle Musiker, die nur zu gerne mit „Let it go“ den kraftvollen Wunsch nach einer Zugabe erfüllten. Mit „Jubelklänge“, einem mitreißenden Klassiker unter den Konzertmärschen, sorgten die Musiker für einen letzten Gänsehautmoment.

Wie jedes Jahr wurden langjährige aktive Musikerinnen und Musiker geehrt. Markus Keller, Mitglied des Bezirksvorstands des Bezirks 12 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, führte die Ehrungen durch. Geehrt wurden für zehn Jahre Stefan Linder, Sarah Mayer, Christoph Waldmann und Carolina Wegscheider. Für 15 Jahre Katharina Eska, Nadja Hausotter, Robert Nekola und Constantin Waldmann. Bereits seit 40 Jahren ist Alfred Sofka dabei. (AZ)