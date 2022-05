Kötzer wurde um 1800 Euro in Kleinanzeigen-Portal betrogen

Das vermeintliche Schnäppchen im Internet wurde für einen jungen Mann aus Kötz zu einem teuren Kauf. 1800 Euro sind weg. Nun ermittelt die Polizei.

In einem Warenbetrug mit 1800 Euro Vermögensschaden ermittelt die Polizei in Günzburg. Bereits Mitte April wurde ein 21-Jähriger in einem Online-Kleinanzeigen-Portal auf ein DJ-Mischpult aufmerksam. Er vereinbarte mit dem Verkäufer einen Kaufbetrag in Höhe von 1800 Euro. Nachdem er den Betrag überwiesen hatte, erhielt er jedoch keine Ware. Zudem reagierte der unbekannte Täter nicht mehr auf Anfragen. Der Geschädigte erstattete daher bei der Polizei Anzeige wegen Betrugs. (AZ)