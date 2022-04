Tourismus ist ein Zeichen für die Attraktivität des Landkreises Günzburg

Plus Mit dem Tourismus im Kreis Günzburg geht es wieder aufwärts. Dazu trägt nicht nur das Legoland bei. Luft nach oben gibt es in der überregionalen Zusammenarbeit.

War das nicht herrlich über Ostern? Das Prachtwetter kommt der unausgesprochenen Einladung gleich, seine Freizeit vor allem im Freien zu nutzen. Viele waren unterwegs, zu Fuß, auf dem Fahrrad oder mit dem Auto ein Ausflugsziel ansteuernd. Es ist nach zwei Jahren trotz des nicht verschwundenen Coronavirus (den Ukraine-Krieg einmal ausgeblendet) fast ein „normaler“ Frühling, nach dem wir uns gesehnt haben.