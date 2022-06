Nicht nur im Gastrobereich: Personalmangel herrscht fast überall

Plus Viele Branchen suchen händeringend nach Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ist Corona an allem schuld?

Die Gastronomiebranche klagt über zu wenig Personal. Viele Restaurants und Wirtschaften suchen nach Kellnerinnen und Kellnern, nach Köchinnen und Köchen, doch es gibt kaum Menschen, die diese Jobs ergreifen wollen. Die Auswirkungen spüren viele Gäste: verkürzte Öffnungszeiten, mehr Ruhetage und mitunter lange Wartezeiten bei den Bestellungen.