Das AKW Gundremmingen ist sogar spülmaschinenfest

Plus Die Tage des Atomkraftwerks im Landkreis Günzburg sind gezählt. Ein Wandteller erinnert an den Standort. Wer auf die skurrile Idee gekommen ist.

Die lange Urlaubsfahrt von der Nordsee neigt sich dem Ende entgegen. Spätestens, wenn die Familie auf der A8 entlangrollt und auf die Senke kurz vor dem Elchinger Autobahnkreuz hinabschaut, können die Blicke an den beiden Kühltürmen gar nicht mehr vorbei. Es ist geschafft. "Wir sind wieder zuhause", lautet die ausgesprochene oder zumindest gedachte Erleichterung. Das Atomkraftwerk diente (und dient noch) häufiger als augenscheinlichste Vergewisserung des Heimkommens.