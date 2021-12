Veganes Weihnachten: Ein besonderes Menü aus dem Landkreis Günzburg

Es muss nicht immer Braten sein: Dieses weihnachtliche Drei-Gänge-Menü ist eine Einladung, sich auf ein veganes Essen einzulassen. Eine Empfehlung zum Nachkochen.

Warum nicht mal vegan? Weil vegan der Inbegriff des Faden, des Langweiligen, der Askese und des Verzichts ist? Das Gegenteil ist richtig. Denn vegane (und vegetarische) Gerichte sind alles andere als eintönig. Köchinnen und Köche machen sich reichlich Gedanken über gesunde Zutaten wie Obst und Gemüse, eiweißreiche Hülsenfrüchte, Getreide, gute Öle und Fette, Kräuter, Gewürze oder Nüsse. Das Drei-Gänge-Menü auf dieser Seite ist eine Einladung, sich auf ein veganes Mahl einzulassen. Gerade in der Zeit um Weihnachten und Silvester, in der es beim Essen meist etwas üppiger und fleischlastiger zugeht, empfiehlt sich zwischendurch eine Speisenfolge, bei der keine tierischen Produkte verwendet werden. Und das aus mehreren Gründen.

Weihnachtsmenü: Diese Vorteile haben vegan oder vegetarisch

Warum vegan oder vegetarisch? Und das nicht nur an Weihnachten und Silvester, sondern wenigstens hin und wieder auch das Jahr über? Nachgewiesen ist, dass der übermäßige Verzehr von Fleisch und Wurst zu gesundheitlichen Problemen führen kann – Diabetes, Übergewicht, Rheuma, Gicht oder Arthritis. Nach einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sollten Erwachsene nicht mehr als 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche zu sich nehmen, Kinder allenfalls die Hälfte. Im Schnitt verzehren Männer freilich die dreifache Menge, Frauen das Zweifache.

Veganern, die ganz auf tierische Produkte, oder Vegetariern, die zumindest auf Fleisch verzichten, geht es zwar auch, aber nicht vorrangig um die eigene Gesundheit. Ihnen geht es in erster Linie um das Tierleid, also die alles andere als artgerechte Massentierhaltung – eingepferchte Schweine und Hühner, geschredderte Küken oder hochgezüchtete Turbo-Kühe. Veganern und Vegetariern geht es zudem um den Umwelt- und Naturschutz. Die Massentierhaltung hat ein viel zu hohes Aufkommen an Gülle zur Folge, was Böden und Grundwasser nachhaltig schädigt. Geflügel oder Schweinen werden jede Menge Antibiotika verabreicht, was beim Menschen zu gefährlichen Resistenzen führen kann. Die unwürdigen Arbeitsbedingungen in den Großschlachtereien waren schon lange bekannt, wegen Corona rückten sie in ein besonders grelles Licht. Weniger Fleisch hat also auch eine soziale Seite.

Veganes Weihnachten: Weniger Fleisch hilft auch dem Klima

Weniger Fleisch ist zudem ein Beitrag zum Klimaschutz. In weiten Teilen der Welt werden großflächig wertvolle Wälder gerodet oder fruchtbare Böden genutzt, nur um Futter für die sogenannten Nutztiere anzupflanzen. Damit geht nicht nur die Artenvielfalt verloren, den Menschen in den betroffenen Ländern werden vielfach ihre Lebensgrundlagen entzogen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass mit einer weitgehend pflanzlichen Ernährung zehn Milliarden Menschen auf der Erde ausreichend mit Lebensmitteln versorgt werden können. Weniger Fleisch ist also auch ein Mittel gegen den Hunger auf der Welt.

Nach Angaben des Allensbacher Instituts für Demoskopie leben etwa 1,3 Millionen Menschen in Deutschland vegan, sie verzichten komplett auf tierische Produkte. Rund acht Millionen oder knapp zehn Prozent der Bevölkerung ernähren sich vegetarisch, sie essen weder Fleisch noch Wurst, verwenden in der Küche aber Butter, Sahne oder Eier. Mit diesen Quoten zählt Deutschland zu den Top Fünf in Europa, Tendenz weiter steigend. Weltweit wird die Zahl der Veganer und Vegetarier inzwischen auf etwa eine Milliarde geschätzt.

So völlig exotisch sind Veganer und Vegetarier also nicht mehr. Das könnte ein ermutigendes Argument sein, beim Essen mal Fleisch, Wurst und andere tierische Produkte beiseitezulassen. Wie bei unseren drei Rezepten.

Einige Komponenten des Menüs können gut vorbereitet werden. Zum Beispiel die Salatsoße, die Croûtons, die gerösteten Nüsse, die Steinpilze und die Dessertcreme.

Das ist das dreigängige Menü für zwei Personen

Greta Kaiser aus Günzburg hat für die Günzburger Zeitung ein veganes Festtagsmenü kreiert. Das Foto zeigt die Vorspeise: Birnen-Carpaccio. Foto: Walter Kaiser

Zutaten und Zubereitung:

Die Hauptspeise: Steinpilzrisotto mit Rosenkohl und Petersilienöl

Greta Kaiser aus Günzburg hat für die Günzburger Zeitung ein veganes Festtagsmenü kreiert. Das Foto zeigt die Hauptspeise: Steinpilzrisotto mit Rosenkohl und Petersilienöl. Foto: Walter Kaiser

Zutaten und Zubereitung:

Die Nachspeise: Mandelcreme

Greta Kaiser aus Günzburg hat für die Günzburger Zeitung ein veganes Festtagsmenü kreiert. Das Foto zeigt die Nachspeise: Mandelcreme. Foto: Walter Kaiser

Zutaten und Zubereitung: