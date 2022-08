Landkreis Günzburg

Diese Badeseen gibt es im Landkreis Günzburg

Der Silbersee bei Remshart in der Gemeinde Rettenbach ist ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer.

Plus Ungefähr 250 Seen gibt es im Landkreis Günzburg. Doch welche davon eignen sich als Badesee und was bieten sie? Eine Übersicht.

Von Felix Gnoyke

Endlich Sommer, endlich wieder baden. Doch bei den etwa 250 Seen im Landkreis Günzburg fällt es schwer, den Überblick zu bewahren. In welchen Seen darf offiziell gebadet werden? Gibt es dort Parkplätze, Toiletten oder eine Umkleidekabine? Unsere Redaktion hat bei den Gemeinden im Landkreis und dem Landratsamt nachgefragt. Das Ergebnis: eine Übersicht mit den offiziellen Badeseen im Landkreis Günzburg und ihre Ausstattung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

