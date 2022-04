Ein "Brotingenieur" backt im Kloster Wettenhausen

Plus 20 Jahre lang war die Wettenhauser Klosterbackstube in eine Art Dornröschenschlaf gefallen. Dann kam Stefan Heins und setzte der langen Pause ein Ende.

Bereits unsere Vorfahren in der Jungsteinzeit wussten um die Kunst des Brotbackens. Vor rund 11.000 Jahren begann mit dem Anbau von Getreide die Geschichte des Brotes, auch wenn die Körner von Einkorn und Emmer zuerst roh gegessen wurden. Brot in unserem Sinne buken die alten Ägypter, sie entdeckten, dass Gärung das Brot fluffig macht, hatten Backöfen. 30 Brotsorten sollen sie vor rund 6000 Jahren schon gebacken haben. Die Sortenvielfalt ist seither größer geworden.