Landkreis Günzburg

vor 17 Min.

Ichenhausens Bürgermeister betont den hohen Stellenwert der Feuerwehr

Plus Bei der Feuerwehr Ichenhausen hat es einen Wechsel im Vorstand gegeben. Die Stadt unterstützt die Wehr aktuell mit einem Millionenbetrag.

Von Mario Obeser

Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel betonte bei der Mitgliederversammlung der Feuerwehr in der Jahnhalle, dass die Stadt um die Bedeutung und Schlagkraft der Wehr weiß und sich finanziell entsprechend engagiert: So wurde in der vergangenen Stadtratssitzung die Vergabe der Baumeistertätigkeit (Kosten rund eine Million Euro) für den Um- und Erweiterungsbau des Feuerwehr-Gerätehauses nach den Anforderungen des Feuerwehrbedarfsplanes beschlossen. Das Gesamtprojekt ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf 4,3 Millionen Euro avisiert. Über die genauen Gesamtkosten herrscht wohl erst nach Abschluss der Maßnahmen Klarheit, denn die Kostensteigerungen in verschiedenen Bereichen durch den Krieg in Europa sind aktuell nicht kalkulierbar.

