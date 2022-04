Lions Club Günzburg: Ein Adventskalender und viele Gewinner

Der Günzburger Lions Club spendet der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, 10.000 Euro. Es gibt noch eine weitere gute Nachricht.

Es ist eine inzwischen zur Tradition gewordene Aktion, die der Lions-Club Günzburg seit zwölf Jahren pflegt. Es geht um einen Adventskalender, der alles andere als gewöhnlich ist. Mithilfe vieler Sponsoren werden rund 500 attraktive Preise zur Verfügung gestellt, die sich im Dezember jeden Tag hinter einem der 24 Türchen des Kalenders verstecken. Und das Beste an der Aktion: Der Erlös geht komplett an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die unverschuldet in Not geratenen Menschen aus der Region hilft.

In rund 70 Verkaufsstellen in Günzburg sowie im Altlandkreis gab es vergangenes Jahr den 12. Adventskalender des Lions-Clubs zu kaufen. Das Erscheinen sei keineswegs selbstverständlich gewesen, betonen Lions-Club-Präsident Thomas Schoch und die beiden Organisatoren der Kalender-Aktion Karen und Hans-Jürgen Sattler bei der Spendenübergabe. Denn beinahe hätte die Corona-Pandemie dieses Hilfsprojekt für die Region verhindert.

Günzburger Lions-Adventskalender: Wegen Corona gab es weniger Sponsoren

Demnach seien manche Sponsoren der vergangenen Jahre abgesprungen, da die Folgen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen zu hoch und die finanzielle Situation zu angespannt gewesen sei. Hans-Jürgen Sattler freut sich umso mehr, dass demgegenüber neue Sponsoren hinzugekommen seien. Insgesamt sei trotzdem ein kleiner Rückgang bei der Anzahl der Sponsoren als auch beim Gesamtwert der zu gewinnenden Preise zu nennen.

Hinter den 24 Türchen des Kalenders konnten vergangenes Jahr fast 500 Gewinne zwischen 50 und 800 Euro im Gesamtwert von mehr als 36.000 Euro befüllt werden. Unter anderem waren ein Urlaubswochenende am Ammersee und eines im Montafon dabei, sowie hochwertige IT-Produkte oder gar kleine Goldbarren. Stolz ist der Lions-Club, dass wieder einmal alle 11.400 Kalender, die es in vielen Geschäften im Norden des Landkreises Günzburg gab, verkauft wurden. 10.000 Euro spendete der Lions Club jetzt der Kartei der Not. Nun folgte vor den Redaktionsräumen der Günzburger Zeitung die symbolische Übergabe des Schecks. Eine weitere gute Nachricht hatte der Lions-Club bei der Übergabe im Gepäck: Auch in diesem Jahr wird es einen Adventskalender für den guten Zweck geben. Die Arbeiten dafür laufen bereits auf Hochtouren.