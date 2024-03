Landkreis Günzburg

17:30 Uhr

Rund um die Uhr geöffnet: Hier stehen Hofautomaten im Landkreis Günzburg

Wer rund um die Uhr im Landkreis Günzburg einkaufen möchte, kommt nicht an den unterschiedlichen Hofautomaten vorbei. So gibt es etwa das Milchhäusle Lindenhof (rechts), Buchers Kartoffelautomat (links oben) oder auch die Regio-Hütte des Hofs Dirr.

Plus Nach 20 Uhr, an Sonn- und Feiertagen bieten Hofautomaten Lebensmittel. Auch in der Region betreiben einige Landwirte die Verkaufsmaschinen. Wo sie zu finden sind.

Von Celine Theiss

Egal, ob Sonntagvormittag oder spätabends nach Ladenschluss: Automaten haben rund um die Uhr geöffnet. Auch im Landkreis Günzburg gibt es solche, die von landwirtschaftlichen Betrieben mit frischer Ware aus Eigen- und Fremdproduktion befüllt werden. Manche stehen schon ein paar Jahre und manche befinden sich noch im Aufbau. Der Biohof der Familie Krimbacher aus Ettenbeuren, der seit 2021 einen eigenen Hofladen betreibt, hat sich nun auch für einen Automaten entschieden. In Kürze soll dieser in Betrieb gehen.

"Wir haben schon lange Öffnungszeiten, aber es kommt oft vor, dass bei uns nach Ladenschluss oder sonntags Menschen vorbeikommen oder klingeln", erzählt Verena Krimbacher. Um für ihre Kundschaft dauerhaft verfügbar zu sein, hat sich die Familie nun für einen Automaten entschieden. "Es gibt sicherlich auch Menschen, die sich nicht in den Laden trauen", sagt sie. Die Verkaufsmaschine sei da eine geringere Hürde im Vergleich zu menschlichem Kontakt. Krimbacher sieht in der neuen Maschine auch das Potenzial für Touristinnen und Touristen im Landkreis, da viele mit dem Rad unterwegs sind und an ihrem Hof vorbeikommen. Neben dem Automaten werden eine E-Bike-Ladestation und eine Sitzbank Platz finden.

