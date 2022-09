Sind es jetzt zu viele Störche im Landkreis Günzburg?

Plus Die Erfolgsgeschichte des Weißstorches im Kreis geht weiter. Allerdings tauchen durch die 49 Brutpaare neue Probleme auf – für die es einen Ansprechpartner bräuchte.

Es müsste exorbitant viel Nachwuchs geben dieses Jahr im Landkreis Günzburg, wenn man einem gewissen Aberglauben Bedeutung schenkt. Der besagt, dass sich ein Baby ankündigt, sobald man einen Storch fliegen sieht. Und davon gibt es dieses Jahr im Landkreis Günzburg viele. Gleich 49 Brutpaare haben sich im Landkreis dieses Jahr niedergelassen, das sind etwa sieben mehr als im Vorjahr. Der Weißstorch fühlt sich wohl in der Region. Das ist für den Landkreis Günzburg die Weiterführung einer Erfolgsgeschichte. Doch an manchen Orten fühlt er sich etwas zu wohl. Das stellt die Storchenexperten vor nicht nur eine Herausforderung.