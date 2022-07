Warum keine Inzidenz mehr im Kreis Günzburg veröffentlicht wird

Ein technisches Problem in der RKI-Software macht seit knapp zwei Wochen die Übertragung der Corona-Fälle unmöglich. Jetzt gibt es erste Tendenzen zur Corona-Lage.

Es ist seit Tagen ein merkwürdiger Anblick, die deutschlandweite Übersichtskarte der Corona-Inzidenzen. Denn: Während 293 Kreise je nach Fallzahlen in Pink-, Rosa- und Lilatönen gefärbt sind, ist ein Landkreis im Süden ein grauer Fleck. Der Landkreis Günzburg. Da seit acht Tagen keine neuen Corona-Zahlen gemeldet wurden, beträgt die Inzidenz in der Grafik des Robert-Koch-Institutes (RKI) null. In der Realität sieht das anders aus.

Die Frage, wer schuld ist an den fehlenden Inzidenzen im Kreis Günzburg, lässt sich nicht so einfach beantworten. Schon seit knapp zwei Wochen kann das Landratsamt aufgrund eines technischen Defekts keine Inzidenzzahlen mehr an das RKI und das Landesamt für Gesundheit in Bayern (LGL) übermitteln. Am Montag, 18. Juli begann das Problem: Ursache seien "technische Probleme", wie es damals hieß. Wenige Tage später, am Donnerstag vergangene Woche die gute Nachricht aus dem Landratsamt: Die digitale Übertragung funktioniert wieder. Doch das hielt nur für wenige Stunden.

Updates für die RKI-Software sorgen für technisches Problem

Und könnte auch noch länger anhalten. "Wir wissen nicht, wann wir wieder Zahlen übermitteln können", gibt Angela Brenner, Pressesprecherin des Landratsamtes am Freitag zu. Den Auslöser für die technische Panne erklärt sie so: "Wir haben zwei Updates vom RKI für die Übermittlungssoftware installieren müssen. Seitdem hängt das Programm. Die Fälle, die wir übermitteln wollen, gehen nicht durch." Dem Landratsamt seien die Hände gebunden. Man sei im engen Austausch mit dem RKI.

Der Landkreis Günzburg wird nicht der einzige Landkreis in Deutschland sein, der diese Softwareupdates durchführen muss. Und trotzdem taucht der graue Fleck nur hier auf - abgesehen von zwei weiteren Landkreisen in Hessen und NRW, die diese Woche Probleme hatten, Stand Freitag jedoch wieder aktuelle Zahlen melden.

Die Inzidenz im Kreis Günzburg beträgt in etwa 750

Das RKI verweist auf Nachfrage zu den Updates, die wohl die technische Übermittlung seit Tagen unmöglich machen, am Telefon auf die lokalen Behörden. Eine schriftliche Antwort steht noch aus.

"Wir haben auf jeden Fall nichts zu verheimlichen", sagt Brenner. Das Landratsamt hat auf Anfrage unserer Redaktion die Corona-Fälle der vergangenen Tage grob überschlagen und kommt auf eine Inzidenz von etwa 750. "Die Inzidenz lässt sich mit den Nachbarlandkreisen vergleichen. Wir sind etwa im Mittelfeld, weder viel höher noch viel niedriger", so die Pressesprecherin weiter. Dennoch könnte es zu Überraschungen kommen - wenn die Übermittlung wieder funktionieren sollte.