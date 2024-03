Braukunst wie vor 100 Jahren: In der Blauen Ente ist Brautag

Die Museumsmannschaft der Blauen Ente lädt am Sonntag zum Schaubrauen und Weißwurstfrühstück ein.

Das erste Schaubrauen des Jahres fällt dieses Jahr in die Osterferien auf den Palmsonntag. Am 24. März wird im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente in Leipheim wieder Bier gebraut. Leipheim und das Bier hatten schon immer eine besondere Verbindung. Bereits im Mittelalter wurde in der Stadt Bier gebraut, das belegen Brau- und Schankgenehmigungen aus den Archiven. Seit dem 16. Jahr\u0002hundert wurde in Leipheim auch Hopfen angebaut und im 18. Jahrhundert dank seiner hohen Qualität als „Leipheimische Ware” vermarktet. Im 19. Jahrhundert jedoch endete der erfolgreiche Anbau: Französische Soldaten nutzten während der Napoleonischen Kriege im Jahr 1805 die Hopfenstangen als Brennmaterial, das „Jahr ohne Sommer” 1816 mit seinen Ernteausfällen bedeutete dann den Todesstoß für den Hopfen aus Leipheim.

Schaubrauen wie vor 100 Jahren in Leipheim

Heute muss das Brau-Team der Blauen Ente den Hopfen zukaufen. Gebraut wird aber wie vor 100 Jahren - und das wird an zwei Brautagen im Jahr den Besucherinnen und Besuchern gezeigt. Am 24. März findet das beliebte Schaubrauen wieder statt, bei dem die Brauer gerne Auskunft über ihr Bier und den Herstellungsprozess geben. Ab 9 Uhr gibt es ein deftiges Weißwurstfrühstück in der Gaststube, außerdem werden frühere Sude der Museumsbrauerei ausgeschenkt, ebenso wie hausgemachter Most und Apfelsaft. Ab 12 Uhr können sich alle hungrigen Gäste mit einem Brotzeit-Teller stärken.

Das Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente hat am Sonntag, 24. März, von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Im Eintritt enthalten ist auch der Besuch der Dauerausstellung. (AZ)