Die keltische Weihnacht in Leipheim als musikalischer Bilderbogen

Die Folk-Band "The Outside Track" beendet die Weihnachtstournee im Leipheimer Zehntstadel. Schottische und irische Weihnachtslieder begeistern das Publikum.

"I love Christmas" (Ich liebe Weihnachten) sagt Fiona Black, die Akkordeonistin der Gruppe "The Outside Track" auf der Bühne. Deshalb ging für sie mit der Weihnachtstour der Band, die sich dem schottischen und irischen Folk verschrieben hat, ein Weihnachtswunsch in Erfüllung. Das umjubelte Finale fand diese Tournee im ausverkauften Leipheimer Zehntstadel. Die Flötistin und Sängerin Teresa Horgan erzählt in der Konzertpause: "Wenn wir in Bayern spielen, ist das Publikum immer besonders aufmerksam. In Leipheim war es zusätzlich noch sehr warmherzig." Beim rasanten Instrumentalstück "Christmas Eve" (Weihnachtsabend) lässt sie die Finger über die Flöte flitzen.

Für das Weihnachtsprogramm wurden laut Horgan zu gleichen Teilen Stücke aus allen drei Heimatländern der Mitglieder der Gruppe ausgewählt. Black, Horgan und die Harfenistin Becky Hill kommen aus Schottland, Gitarrist Sean Grey aus Irland, Geigerin und Sängerin Mairi Rankin von der Insel Cape Breton in der Provinz Nova Scotia (Neuschottland) in Kanada. Dorthin sind viele Schotten ausgewandert. Deshalb beherrscht sie auch das Gälische, die Sprache der schottischen Ureinwohner.

Lieder über die Liebe und den Schmerz

Zwei Stücke widmen sich Weihnachtstraditionen im angloamerikanischen Raum. Ein schnelles, rhythmisches, jubelndes Stück beschäftigt sich mit dem Mistelzweig. In den Advents- und Weihnachtstagen wird dieser über einen Türeingang gehängt. Stehen ein junger Mann und ein Mädchen darunter, dürfen sie sich küssen. Ruhig und besinnlich ist das Stück über eine Tradition aus Schottland. Dort wird am Weihnachtsabend eine Kerze ins Fenster gestellt, um Maria und Josef zu zeigen, dass sie bei der Herbergssuche willkommen sind.

Bei zwei Klassikern singt das Publikum mit. "Stille Nacht" wird auf Englisch, Deutsch und Irisch gesungen. Irisch klingt wie eine Mischung aus Skandinavisch, Niederländisch und Englisch. "Winterwonderland" erklingt wie "Stille Nacht" in perfekt aufeinander abgestimmtem zweistimmigem Satzgesang von Horgan und Rankin und bekommt ein neues musikalisches Gewand. Dabei liefern sich Gitarre, Harfe und Geige jazzige Wechselspiele.

Die Musiker von "The Outside Track" (von vorne): Mairi Rankin (Gesang und Geige), Fiona Black (Akkordeon), Teresa Horgan (Flöte und Gesang), Sean Grey (Gitarre) und Becky Hill (Harfe). Foto: Martin Gah

Zwei Stücke beschäftigen sich auch mit einem tragischen Aspekt der Advents- und Weihnachtszeit. Diejenigen, die einen lieben Menschen verloren haben, spüren das in dieser Zeit besonders schmerzlich. "Get me through December" (Bring mich durch den Dezember) fleht Horgan in einem dieser Stücke.

Schottisches Halleluja klingt in Leipheim wie ein Jodler

Ein Instrumentalstück entstand bei einer Kitchen Party, auch etwas Typisches für den schottisch-irischen Raum. Nach einem Auftritt gehen die Musiker noch zu einem Mitglied der Gruppe zum Essen. Danach wird in der Küche improvisiert. In Leipheim liefern sich die Geigerin und die Akkordeonistin packende melodische Frage-Antwort-Spiele in einem swingenden Sound. Ein gesungenes schottisches Halleluja klingt wie ein Jodler. Die meisten Ansagen sind in einem lustigen Durcheinander zwischen Englisch und Deutsch gehalten.

Eine Zuhörerin aus dem begeisterten Publikum, die aus Nordirland stammt, hat in den Stücken der Gruppe die Rhythmen ihrer Heimat wiedererkannt. "Es waren tolle Musiker und eine gute Mischung aus Schottisch, Irisch und Kanadisch", sagt sie.