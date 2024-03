Leipheim

vor 17 Min.

Diese "Rentnergang" braut Bier in Leipheim nach alter Tradition

Die „Nachwuchsbrauer“ in der Blauen Ente in Leipheim haben am Palmsonntag zum 90. Mal Bier in der historischen Brauanlage gebraut.

Plus Beim Schaubrauen in der Blauen Ente zeigen die jung gebliebenen Nachwuchsbrauer, wie im 19. Jahrhundert Bier gebraut wurde. Das jüngste Mitglied ist 71 Jahre alt.

Von Claudia Jahn

Eine „junge Rentnergang“ sorgt in Leipheim in regelmäßigen Abständen dafür, dass sich die Besucherinnen und Besucher der Blauen Ente mit frisch gebrautem Bier nach alter Tradition und Herstellungsweise stärken können.

„Junge Rentnergang“ oder auch „Nachwuchsbrauer“ werden die so tatkräftigen Senioren deshalb genannt, weil sie bereits die zweite Generation der Brauer bilden, nachdem viele der Gründer dieser so engagierten Gruppe, die vor rund 20 Jahren die alte Wirtschaft und ihre Brauerei wieder zum Leben erweckt hat, inzwischen wirklich in die Jahre gekommen oder gestorben sind.

