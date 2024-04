Leipheim

vor 18 Min.

In Leipheim eröffnet der erste dezentrale Obstsortenerhaltungsgarten Schwabens

Plus Knapp 70 Obstbäume mit erhaltenswerten Sorten bilden den Schlussstein eines langjährigen Projektes zum Erhalt der schwäbischen Kulturlandschaft und für mehr Klimaschutz.

Von Heinrich Lindenmayr

20 Millionen Streuobstbäume habe es im Jahr 1965 in Bayern noch gegeben. Auf sechs Millionen Bäume sei der Bestand bis heute geschrumpft. Eine Trendwende sei nötig, erklärte Leader-Koordinator Erich Herreiner bei der Eröffnung des Streuobsterhaltungsgartens in Leipheim, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Fliegerhorstmuseum gelegen. Es ist der erste dezentrale Garten dieser Art in Schwaben.

Knapp 70 Obstbäume in Leipheim zu pflanzen, das war der Schlussstein eines langjährigen Leader-Projekts zum Erhalt von alten Kernobstsorten in Schwaben. Das Projekt sei einer der vielversprechenden Ansätze, der Streuobstwiese wieder einen höheren Stellenwert in der bayerischen Kulturlandschaft zu verleihen, meinte Erich Herreiner. Leader sei der Name für europäische Förderprogramme zur Stärkung des ländlichen Raumes. Unter dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“ sei in mehreren Schritten viel für den Erhalt alter Obstsorten in Schwaben geschehen: Erst seien im Donautal die Obstsorten kartiert worden. Ein zentraler Obstsortenerhaltungsgarten für ganz Schwaben wurde dann in Schlachters, nördlich von Lindau, angelegt. Zwei Lehrgärten folgten, einer im Ries platziert, einer im Landkreis Neu-Ulm. Zwei Obstbaumwartschulungen fanden in Aichach und im Landkreis Günzburg statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen