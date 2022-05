Motorradfahrer stürzt nach einem Fahrfehler in Riedheim

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Montagvormittag in Riedheim. Ein Fahrfehler war wohl Ursache für den Sturz.

Mit schweren Verletzungen wurde am Montagvormittag ein 33-Jähriger Motorradfahrer nach einem Sturz in Riedheim mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Laut Polizei fuhr der Mann mit seinem Zweirad auf der Langenauer Straße, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)