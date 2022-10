Leipheim

07:15 Uhr

Nachruf: Leipheimer "Kulturpapst" Erich Broy ist tot

Plus Erich Broy galt in Leipheim als Institution. Nun ist der Träger der Goldenen Bürgermedaille der Stadt im Alter von 88 Jahren gestorben. Was ihn auszeichnete.

Von Felix Gnoyke

Engagiert, umtriebig und heimatverbunden. Diese drei Worte beschrieben Erich Broy wohl am besten. Der ehemalige Lehrer, Kirchenmusiker und langjährige Leipheimer Stadtrat, ist am 1. Oktober im Alter von 88 Jahre gestorben. Seine Leidenschaft war die Musik, sein Markenzeichen der Trenkerhut. Kaum einer prägte die Stadt so sehr wie er.

