Leipheim

vor 2 Min.

Besuch von Fußballweltmeister Philipp Lahm beeindruckt Leipheimer Mittelschüler

Plus Am Dienstag war er tatsächlich da, der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft. Mit einer Urkunde seiner Stiftung und viel Zeit für Kinder und Jugendliche.

Von Till Hofmann

Eigentlich kommt das nächste Fußballtraining am Montag für den 13-jährigen Kay Hemmann viel zu spät. Denn dann ist es ja wieder fast eine Woche her, dass er einem Fußballweltmeister begegnet ist. Und dann war das auch noch Philipp Lahm, der Kapitän der Nationalmannschaft, die 2014 in Brasilien den WM-Titel holte. Das will er schon seinen Trainern und Mitspielern in der C-Jugend der SG Reisensburg/Leinheim erzählen. Wer ihm nicht glauben will, kann sich als Beleg für diese Begegnung gerne einige Beweisfotos ansehen, die Kay mit seinem Smartphone gemacht hat. "Ich habe schon über ihn gehört und mir Videos angeschaut", sagt der Siebtklässler, der in seinem Team Innenverteidiger spielt. "Ich war sehr aufgeregt, so jemanden zu treffen. Es war ein cooles Erlebnis", fasst Kay Hemmann zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen