Gericht entscheidet: Frontalcrash aus Eifersucht war kein versuchter Totschlag

Plus Das Landgericht Memmingen verurteilt einen 24-Jährigen, der seinem Ex-Freund die Trennung mit einem Unfall heimzahlen wollte, zu einer Bewährungsstrafe.

Weil er seinem Ex-Freund die Trennung heimzahlen wollte, hatte ein 24-Jähriger bei Jettingen-Scheppach einen Frontalcrash mit drei Verletzten verursacht. Dafür verurteilte ihn das Landgericht Memmingen nun zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen Straßenverkehrsgefährdung und Körperverletzung. Die Anklage hatte dem Mann versuchten Totschlag vorgeworfen. Nach sieben Verhandlungstagen stufte die Große Strafkammer des Landgerichts das Geschehen als weniger gravierend ein.