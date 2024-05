Offingen

13:10 Uhr

Kundin beobachtet Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Offingen

Eine Kundin hat in einem Supermarkt beobachtet, wie ein Mann Waren statt in den Einkaufswagen in seine Jackentasche steckte.

Eine Frau sieht in einem Verbrauchermarkt einen Mann, der mehrere Artikel in der Jacke verschwinden lässt. An der Kasse zeigt sich, wie viel er tatsächlich unterschlagen hat.

Während ihres Einkaufs in einem Verbrauchermarkt am Montagabend hat eine Kundin beobachtet, wie ein Mann mehrere Artikel unter seiner Jacke versteckte. Komisch kam ihr vor, dass der Mann ohne bezahlen den Markt verließ und kurz darauf zurückkam. Ihre Beobachtungen teilte sie einer Verkäuferin mit. Als der Mann mit einem Sack Kartoffeln zur Kasse kam und diesen bezahlte, sprach ihn die Kassenkraft an. Unter der Jacke konnte sie dabei noch weitere unbezahlte Waren entdecken. Daraufhin rief die Frau die Polizei. Die Beamten stellten sowohl die Artikel, die der mutmaßliche Dieb in der Jacke versteckt hatte, als auch die Sachen aus seinem Auto sicher. Alles zusammen hatte einen Wert von etwas mehr als 100 Euro. Gegen den 64-jährigen Mann nahmen die Beamten eine Anzeige auf. (AZ)

Themen folgen