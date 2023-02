Polizei setzt dröhnender Musik auf Privatparty in Offingen ein Ende

Immer wieder führen Privatpartys in einer Offinger Gartenhütte zu Lärmbelästigungen. Genervt wenden sich Anwohner an die Polizei. Der Einsatz sorgt für Ruhe.

Zu laute Musik in Offingen gegenüber einem Einkaufsmarkt in der Straße Grabenäcker rief am Sonntagabend die Polizei auf den Plan. Wie die Polizei in Burgau mitteilte, feierten junge Leute dort nicht zum ersten Mal lautstark in einer Gartenhütte und beschallten die Nachbarschaft mit dröhnender Musik. Gegen 21.30 Uhr stellte eine Polizeistreife am Ort des Vergnügens mehrere Personen fest. Eine Frau gab sich als die Gastgeberin aus. Die Beamten sorgten dafür, dass die Lautstärke zurückgedreht wurde. Die Frau wurde wegen Lärmbelästigung angezeigt. (AZ)