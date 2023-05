Vorfahrt missachtet: Hoher Sachschaden bei Unfall

In Offingen ist ein Autofahrer mit einem Oldtimer zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden.

Hoher Sachschaden ist bei einem Unfall am Sonntagmittag in Offingen entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein Autofahrer vom Wendelinsweg nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines auf der Bahnhofstraße in Richtung Gundremmingen fahrenden Wagens und stieß mit diesem zusammen.

Beim Fahrzeug des Geschädigten handelt es sich um einen Oldtimer mit H-Kennzeichen, der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Schaden von circa 8000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. (AZ)