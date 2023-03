Altkleider-Container wird in Reisensburg angezündet

Bei einemspäter brennenden Altkleider-Container in der Reisensburger Ringstraße sind zwei Jugendliche gesehen worden. Noch ist unklar, ob sie damit etwas zu tun haben.

Anwohner meldeten der Integrierten Rettungsleitstelle am Samstagabend gegen 20.30 Uhr, dass in der Ringstraße im Günzburger Stadtteil Reisensburg ein Altkleider-Container brennen würde. Vor Ort konnte Rauchentwicklung und ein Feuer im Innenraum des Containers festgestellt werden, das von der Feuerwehr Reisensburg gelöscht wurde. Zeugen konnten unmittelbar vor dem Brand zwei männliche Jugendliche beobachten, die sich an dem Container aufhielten und dann in südliche Richtung davonliefen. Die Jugendlichen waren den Beschreibungen nach 15 bis 16 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung mit dunklen Kapuzen. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg unter Telefon 08221/919-0 in Verbindung zu setzen. Sowohl der Container als auch der Inhalt wurden durch den Brand beschädigt. (AZ)