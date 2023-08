Schwerer Betriebsunfall mit Gabelstapler in Rettenbach

Ein Angestellter wollte mit einem Gabelstapler eine Palette abstellen, dann kam es zu einer schlimmen Kettenreaktion. Ein anderer Mann wurde schwer verletzt.

In einer Firma in Rettenbach ereignete sich am Freitag um 7.10 Uhr ein Betriebsunfall. Der Fahrer eines Gabelstaplers wollte eine beladene Palette abstellen. Dabei kippte seine Ladung nach Angaben der Polizei vorne weg und riss eine weitere stehende Palette mit um. Beide Paletten fielen gegen einen dort stehenden Mitarbeiter. Dieser wurde zwischen den Paletten und einem Regal eingeklemmt, wobei er schwere Beinverletzungen erlitt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Rettenbach und Offingen. (AZ)