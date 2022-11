Autofahrer tankte in Röfingen zu viel Alkohol

Die Zeit der Weihnachtsmärkte und Weihnachtsfeiern ist tückisch. Ein 32-jähriger Autofahrer wurde bei einer Polizeikontrolle mit zu viel Alkohol im Blut gestoppt.

Alkohol im Straßenverkehr ist eine der häufigsten Unfallursachen und seit vielen Jahren kein Kavaliersdelikt mehr. Bei einer Verkehrskontrolle einer Streife der Polizeiinspektion Burgau am Montag gegen 17 Uhr in der Augsburger Straße in Röfingen wurde bei einem 32-jährigen Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Den Betroffenen erwarten ein Fahrverbot und ein Bußgeld. (AZ)