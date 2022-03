Röfingen

06:00 Uhr

Georg Ringler ist neuer Chef der Dehoga im Kreisverband Günzburg

Plus 15 Jahre lang stand Ingrid Osterlehner aus Röfingen an der Spitze der Dehoga in Günzburg. Was ihr Nachfolger Georg Ringler aus Krumbach nun anpacken möchte.

Von Moritz Anhofer

Ingrid Osterlehner steht am Montagnachmittag im Nebenzimmer des Gasthof Sonne in Röfingen. Sie ist die Vorsitzende des Kreisverbandes der Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband). 15 Jahre lang hat sie dieses Ehrenamt mit viel Freude und Herzblut bekleidet, nun, nach zwei harten Pandemie-Jahren, hat sie den Beschluss gefasst, anderen das Ruder zu überlassen. Ihr Nachfolger steht auch schon fest, es ist Georg Ringler vom Hotel-Gasthof Traubenbräu in Krumbach.

