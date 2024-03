Lob für die Einsatzbereitschaft der Röfinger Wehr

Auch der Nachwuchs der Feuerwehr aus Röfingen und Roßhaupten gibt Anlass zur Freude.

Nicht nur bei Notfällen, auch im Gemeinschaftsleben ist die Feuerwehr Röfingen im vergangenen Jahr stark im Einsatz gewesen. Das zeigte sich bei der Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr. Kommandant Sebastian Egger berichtete, dass die Personalstärke sich aktuell auf 42 Aktive beläuft, darunter sechs Frauen. Die Jugendfeuerwehr besteht aus 16 Mitgliedern aus Röfingen und Roßhaupten.

Die Wehr hielt im vergangenen Jahr zwei Gemeinschaftsübungen ab, außerdem besuchten zwei Klassen der Grundschule Röfingen das Feuerwehrhaus. Der Kommandant lobte die hohe Einsatzbereitschaft der aktiven Feuerwehr, sowie das Entgegenkommen Röfinger und angrenzender Firmen, damit die Einsatzkräfte für die Tagesalarmsicherheit gestellt werden können.

Seit dem Aktivenfest hat die Feuerwehr einen Ehrenkommandanten

Helmut Motzer wurde nach 33 Jahren als Kommandant im Rahmen des Aktivenfests zum Ehrenkommandanten ernannt. Das 50. Jubiläum der Jugendfeuerwehr wurde ebenfalls im vergangenen Jahr gefeiert. Bei dem Fest wurden die Ehrungen der Jugendleistungsspange durch den Kreisbrandrat Stefan Müller übergeben.

Für die Feuerwehr gab es in dem vergangenen Jahr 15 Einsätze mit 161 Stunden, wovon drei Einsätze außerhalb von Röfingen lagen. Durchschnittlich rückte die Wehr mit zehn Aktiven pro Einsatz aus. Im Zuge der Ehrungen wurden für zehn Jahre Dienst Stefan König und Martin Gruber sowie für 25 Jahre Martin Kränzle ausgezeichnet. In diesem Jahr gab es drei Neuaufnahmen in die Wehr mit Emily Lehnert, Christoph Ruder und Marina Hämmerle.

Carolin Egger verlas den Jugendbericht der Jugendfeuerwehr Röfingen-Roßhaupten. Neben 23 Übungen, die abwechselnd in Röfingen und Roßhaupten abgehalten wurden, nahmen einige Jugendliche bereits an den Übungen der aktiven Wehr teil. Die Jugendgruppe war bei der Jugendleistungsprüfung die Beste im Landkreis. Nico Stöckle legte die Prüfung mit 0 Fehlerpunkten ab.

Die Mitgliederversammlung eröffnete Vorsitzender Philipp Fluhr und gab einen Einblick über das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr. Der Posten des Zweiten Vorstands musste neu besetzt werden, da Stefan König zurückgetreten ist. Martin Kubina wurde neu ins Amt gewählt. (AZ)