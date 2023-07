Sanierung der Friedhofsmauer und ein neues Feuerwehrfahrzeug für Röfingen

Plus Im Röfinger Gemeinderat ist der Haushalt 2023 verabschiedet worden. Für die Gemeinde Röfingen stehen einige Investitionen an.

Im Grunde genommen war es nur ein einziger Tagesordnungspunkt, um den es in der Sitzung des Röfinger Gemeinderats am Montag ging. Es war aber auch zugleich eine der wichtigsten Sitzungen im Jahr: Es ging um den Haushalt 2023, der einstimmig beschlossen wurde.

Bürgermeister Hans Brendle (UWR/R) hatte das Wort an Kämmerin Manuela Hesse übergeben, die die wichtigsten Eckpunkte erläuterte. Rund fünf Millionen Euro beträgt das Gesamtvolumen. Der Verwaltungshaushalt schließt mit rund 2,2 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt mit etwas mehr als 2,8 Millionen Euro ab. Die Hebesätze bleiben mit 315 von Hundert unverändert. Wichtigste Einnahmequellen sind die Einkommensteuerbeteiligung (836.000 Euro) und die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (200.000 Euro). Derzeit beträgt die Schlüsselzuweisung rund 385.000 Euro. Erfreulich sei die stetig steigende Steuerkraft. Mit 894,58 Euro je Einwohner ist diese gegenüber dem Vorjahr um mehr als 40 Euro gestiegen. Allerdings haben sich auch die Umlagen erhöht. Betrug die Kreisumlage im Jahr 2022 noch 570.000 Euro, kletterte sie 2023 auf beachtliche 625.000 Euro. Zum Ende des vergangenen Jahres lag der Schuldenstand bei rund 792.000 Euro, zum 31. Dezember 2023 wird er bei etwa 736.000 Euro liegen.