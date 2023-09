Röfingen

vor 17 Min.

Schäfer Manfred Geier aus Röfingen muss seine Herde aufgeben

Plus Vier Jahrzehnte lang haben Ida und Manfred Geier in Röfingen Schafe gehütet, versorgt und gepflegt. Jetzt müssen sie Abschied nehmen von den Tieren.

Von Claudia Jahn Artikel anhören Shape

Eine lange berufliche Reise voller wunderschöner Erlebnisse geht ihrer letzten Etappe zu. Manfred Geier, der Röfinger Schäfer aus Leidenschaft, bezeichnet sich als einen „Endoldtimer“, wenn er auf seine Schafherde blickt, die er selbst aufgebaut und über Jahrzehnte hinweg gehegt und gepflegt hat. Mit seinen mittlerweile 78 Jahren ist er genauso wie seine drei Jahre jüngere Frau Ida in die Jahre gekommen, in denen man sich zwangsläufig Gedanken um die gesundheitliche Schaffenskraft und die Zukunft macht.

Bereits von Kindesbeinen an hatte er einen ganz besonderen Bezug zu den Schafen. Schon sein Vater hielt zur Wollgewinnung stets eine Handvoll Schafe, die im Sommer bei einer großen Herde auf der Weide waren und im Winter in den heimischen Stall zurückgebracht wurden. Erst viele Jahre später – als längst erwachsener Mann – entschloss sich Manfred Geier 1983 auf dem Landwirtschaftsfest spontan zum Kauf von 15 dort angebotenen Rhönschafen. Damit stellte er völlig neue Weichen für seinen künftigen beruflichen Werdegang. Seine Frau Ida, die beruflich als Filialleiterin in verschiedenen Betrieben tätig war, unterstützte ihren Mann von Anfang an dabei, seinen Traum zu verwirklichen und diesen so ungewöhnlichen Weg zu gehen. Sie stärkte ihm auch konsequent den Rücken, wenn kritische Stimmen aus dem privaten Umfeld zu dieser Entscheidung zu hören waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen