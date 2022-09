Spezieller Treppenlift bringt Ben Staudacher aus Röfingen mehr Freiheit

Plus Mehr Freiheit und Mobilität, diesem Ziel ist der zehnjährige Ben Staudacher aus Röfingen ein Stück nähergekommen. Doch das hat seinen Preis. Eine Spendenaktion soll helfen.

"Wenn ich groß bin, will ich Reitlehrer werden", sagt Ben Staudacher, dessen größte Leidenschaft das Reiten ist. Eigentlich ein Hobby, wie es viele Kinder und Jugendliche pflegen. Doch bei dem zehnjährigen Buben aus Röfingen ist das Therapiereiten auf seinem Lieblingspony Dalia alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ben kam mit einem offenen Rücken auf die Welt, war schon als Baby querschnittsgelähmt und wird zeitlebens auf einen Rollstuhl angewiesen sein. Zudem wurde bei ihm Skoliose, eine starke Wirbelsäulenverkrümmung diagnostiziert.