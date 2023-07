Schießen

18:26 Uhr

Christian Quack von Gut Ziel Kissendorf ist Günzburger Kreisschützenkönig

Plus Beim Kreisschießen Günzburg erleben die Beteiligten das lang vermisste Gemeinschaftsgefühl. Die Besten werden in Leipheim geehrt. 2024 steht ein großes Fest an.

Die besten Teilnehmenden am 49. Kreisschießen sind anlässlich des Kreisschützentags, der im Schützenhaus in Leipheim abgehalten wurde, ausgezeichnet worden. Unter anderem wurden die Kreisschützenkönige proklamiert.

Bei den Männern triumphierte hier Christian Quack. Der neue Kreisschützenkönig von Gut Ziel Kissendorf erreichte einen 72,0 Teiler. Damenkönigin wurde Laura Köhler von den Kaiserlichen aus Günzburg (61,3). Der neue Seniorenkönig ist Lothar Schwehr von der VSG Ichenhausen (9,8). In der Jugendklasse ergatterte Jannic Eberhardt vom SSV Moosdeifl Riedheim die Kette mit einem 116,0 Teiler.

