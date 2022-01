Diesmal gibt's kein Finale für die Luftpistole-Asse des SV Waldkirch

Plus Warum der SV Waldkirch nur Sechster der Luftpistole-Bundesliga Süd wird und welche Rolle Corona in dieser insgesamt verkorksten Saison 2021/22 spielte.

Nach dem ersten von zwei Wettkämpfen im Abschluss-Wettkampf der Luftpistole-Bundesliga Süd hatte es noch gut ausgesehen für den SV Edelweiß Waldkirch. Ein erster Schritt zur Qualifikation für das Finalturnier um die deutsche Meisterschaft war mit dem Sieg gegen die HSG München gemacht. Dann aber verließ das Glück die Holzwinkler. Das 2:3 gegen Aufsteiger Hitzhofen-Oberzell warf sie auf Platz sechs zurück - ein knapper Erfolg hätte Platz drei und die Teilnahme an der Endrunde bedeutet.