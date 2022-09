Wie der Golfclub Klingenburg die Nähe zur Natur pflegt

Plus Dass die Natur zwangsläufig weichen muss, wo sich der Mensch zu seinem Freizeitvergnügen ausbreitet, bestreiten die Verantwortlichen des Golfclubs Schloss Klingenburg. Ein Ortstermin.

„Der ganze Golfplatz ist ein einziges Insektenhotel!“ – das ist die begeisterte Feststellung von Gunther Hardt, dem Umweltbeauftragten des Deutschen Golfverbandes. Der Sachverständige für Vegetationstechnik berät seit Jahren den Golfclub Schloss Klingenburg in Sachen Biodiversität und freut sich außerordentlich über die gelungenen Umsetzungen seiner Vorschläge hinsichtlich einer noch naturnäheren Pflege des gesamten Areals.