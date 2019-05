vor 58 Min.

Ein Knüller als Vorspiel

Erzielte in 23 Landesliga-Spielen 164 Tore: Lena Götz (VfL Günzburg). Damit ist sie die zweiterfolgreichste Werferin dieser Saison. Auf die in dieser Statistik überlegen führende Melanie Meyer trifft sie am Sonntag.

Die Günzburgerinnen treten beim erfolgreichsten Team der Landesliga-Rückrunde an. Danach wird’s dann richtig ernst

Eine perfekte Vorbereitung auf die anstehenden Relegationsspiele zur Bayernliga wartet am Sonntag auf die Handballerinnen des VfL Günzburg. Die von Jürgen und Peter Kees gecoachten Mädels treten beim besten Rückrunden-Team, der HSG Mainfranken, an. Anpfiff in der Ballspielhalle in Kitzingen ist um 14 Uhr.

Jürgen Kees ist „heilfroh, dass es bei diesem Spiel in der Tabelle um nichts mehr geht“. Immerhin hat die gastgebende HSG in der Rückserie erst ein Spiel verloren und verfügt auch über die beste Torschützin der Liga. Melanie Meyer konnte bisher 216 Tore erzielen und liegt in diesem Ranking vor der Zweitplatzierten Lena Götz aus dem weinroten Lager.

Für den VfL liegt der Fokus in der Vorbereitung voll auf der Abwehrarbeit. Dass Harzverbot gilt, wurde im Training allerdings nicht mehr berücksichtigt, da man in beiden Relegationsspielen gegen München Laim darauf zurückgreifen kann. Die Termine für die Aufstiegsspiele stehen inzwischen. Am Sonntag, 19. Mai (ab 17 Uhr), treten die Günzburgerinnen vor eigenem Publikum an und am Samstag, 25. Mai, gastieren sie ab 19 Uhr in München-West.

Zuerst aber arbeiten die Günzburgerinnen am letzten Feinschliff für das Saisonfinale. Im Hinspiel Anfang November gab es einen deutlichen 33:15-Heimsieg gegen die HSG. Aber dass zurückliegenden Ergebnisse nicht unbedingt aussagekräftig sind, haben die Günzburgerinnen schon häufig genug erlebt. Sie wollen das anstehende Spiel in Franken in der richtigen Mischung aus Konzentration und Lockerheit angehen. (zg)

