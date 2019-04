00:05 Uhr

Frohsinn und der doppelte König

Oxenbronn würdigt seine besten und treuesten Mitglieder

Zur Generalversammlung, Proklamation der Könige und Ehrung der besten Schützen haben sich die Mitglieder des Schützenvereins Frohsinn Oxenbronn getroffen.

Unter der Leitung von Schützenmeister Lorenz Baur zählte die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder zu den Höhepunkten der Veranstaltung. Schon seit 60 Jahren Frohsinn-Mitglied ist Robert Mussinger. Für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Peter Pleszewski, Thea Pleszewski und Horst Pleszewski geehrt. 40 Jahre dabei sind Bernhard Gujber und Walter Metzinger.

Da die Frohsinn-Schützen den Familie Ruf Jugend-Wanderpokal zum dritten Mal hintereinander gewonnen haben, bleibt die Trophäe nun fest in Oxenbronner Händen. Als Stifter für einen neuen Jugend-Wanderpokal meldeten sich ohne Zögern Thea und Horst Pleszewski. Beim nächsten Pokalwettbewerb in Oxenbronn kann also ein neuer Jugend-Wanderpokal ausgeschossen werden.

Neuer Schützenkönig ist Gerhard Gujber, der nur eine Woche vorher bei der Stadtmeisterschaft den Titel Aufgelegt-Schützenkönig gewonnen hatte. Beide Siege ergatterte Gerhard Gujber mit einem 4,0-Teiler. Die Wurstkette gewann Lorenz Baur und die Brezenkette ging an Erwin Kircher.

Jugend-Schützenkönigin bleibt Titelverteidigerin Mona Dexle. Wurstkönig bei der Jugend wurde Luis Dexle und Jugend-Brezenkönig Benedict Glassenhart.

Zum sechsten Mal wurde in Oxenbronn die Kurt Hank-Jahresscheibe verliehen. Gewinner dieser Scheibe wird, wer während eines Jahres einem 58-Teiler (1958 ist das Geburtsjahr des Stifters) auf einer speziellen Scheibe schießt. Diesmal war Brezenkönig Erwin Kircher der Glückliche. (zg)

