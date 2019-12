vor 19 Min.

Raunauer B-Jugend will Rang drei verteidigen

Bayernligist geht mit Handicap ins Heimspiel gegen den Eichenauer SV

Am Sonntag um 14 Uhr empfängt die B-Jugend der Raunauer Handballer den Eichenauer SV. Die Oberbayern taten sich zu Saisonbeginn in der Bayernliga schwer. Gleich zum Auftakt wurden sie beim 17:35 eiskalt vom TSV Niederraunau erwischt. Nach und nach stabilisierte sich die Mannschaft aber und am vergangenen Wochenende gelang sogar bei der sehr heimstarken HSG Isar-Loißach mit 25:27 ein überraschender Erfolg. Insgesamt bedeutet das 6:12 Punkte nach der Hinrunde.

Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den Bundesliganachwuchs aus Coburg und Erlangen steht der TSV auf Rang drei. War es in Coburg ein wenig unglücklich, so zeigte der Handballklub aus Mittelfranken überdeutlich, wer Herr in der Liga ist. Die Niederraunauer waren klar unterlegen, agierten aber auch zu feige und steckten den Kopf früh in den Hallenboden. Das sollte so nicht mehr passieren.

Das Spiel wurde aufgezeichnet und von Trainer Stephan Hofmeister ruhig analysiert. Lehren können auch aus so einer „Packung“ gezogen werden. Nun gilt es, mit ungebrochenem Elan auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Am Ende soll es ein Platz unter den ersten drei sein. Zunächst muss der aktuelle dritte Platz aber erst einmal verteidigt werden. Allerdings gehen die Raunauer mit Handicap in die Partie. Denn am Freitag und Samstag sind die Raunauer Auswahlspieler Gabriel Scholz und Nico Schmidt auf dem letzten BHV-Lehrgang vor dem Deutschland-Cup in Berlin kurz vor dem vierten Advent. Dort treten die besten deutschen Landesverbände vor den Augen von DHB-Sichtern gegeneinander an. (zg)

Themen folgen