vor 57 Min.

Sophie wieder Königin in Mönstetten

Erlental-Schützen würdigen ihre treffsichersten Sportler

Sie ist wieder da: Nach einem Jahr Pause ist Sophie Seibold wieder Schützenkönigin bei Erlental Mönstetten. Sie holte sich den Titel zum insgesamt vierten Mal.

Zur Siegerehrung begrüßte Schützenmeister Jürgen Wagner zahlreiche Ehrengäste und Mitglieder im neuen Bürgerhaus. Die Proklamation des Schützenkönigs wurde zum Höhepunkt der Feier. Sophie Seibold setzte sich diesmal mit einem 31,3 Teiler an die Spitze. Jugend-Schützenkönigin wurde mit einem 46,8 Teiler Emma Strehle. Der Vereinspokal in der Schützenklasse ging mit einem 35,5 Teiler an Friedrich Bobinger, den Jugendpokal gewann Anna-Lena Bobinger (33,2).

Gewinner der Ehrenscheibe anlässlich des Eröffnungsschießens wurde in der Schützenklasse mit einem 97,0 Teiler Thomas Vogg. In der Jugendklasse konnte sich Anna-Lena Bobinger (148,1) die Scheibe sichern. Beim Preisschießen gelang Sophie Seibold mit einem 2,2 Teiler der beste Schuss. In der Disziplin Meister Luftgewehr siegte Friedrich Bobinger mit 98 Ringen. Meister bei den Luftpistolenschützen wurde Helmut Schuster (93). (zg)

Meister – Schützen Auflage: 1. Konrad Keis (97 Ringe); LG Jugend Auflage: 1. Paul Strehle (82); Jugend LG: 1. Anna-Lena Bobinger (81)

Fünf beste Serien 1. Friedrich Bobinger (487 Ringe)

Themen folgen