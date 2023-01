Eishockey

15:18 Uhr

Aufstiegsrunde: Erfolgreicher Jahresauftakt für die Burgauer Eisbären

Der Burgauer David Zachar (Mitte) erzielte in Sonthofen die ersten beiden Tore für sein Team und ebnete den Weg für den wichtigen Auswärtssieg.

Plus Die Burgauer Eisbären überzeugen in der Eishockey-Landesliga gegen Sonthofen mit einer souveränen Leistung, dennoch wird es am Ende noch einmal spannend.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat einen positiven Start in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga erwischt. Bei einem der ganz heißen Anwärter für den Aufstieg ins bayerische Oberhaus, dem ERC Sonthofen, gelang den Burgauern ein 3:2-Erfolg (2:0/0:1/1:1). Damit nahmen die Eisbären Revanche für die unglückliche und durchaus überflüssige 7:8-Niederlage vom 4. Dezember vergangenen Jahres.

